Mirassol D’Oeste: Rapaz mata irmão após acusá-lo de estupro

Uma briga de irmãos acabou em assassinato na cidade de Mirassol D’Oeste (296 km de Cuiabá), na tarde deste domingo (1). Segundo policiais, Advan da Silva Paiva, 45, matou seu irmão Ramiro da Silva Paiva após uma discussão.

Testemunhas disseram que a discussão teria começado em um bar da cidade, quando o suspeito acusou o irmão de tentar abusar de uma sobrinha e também a irmã.

Após as acusações, iniciou-se uma luta corporal. Advan sacou uma faca e esfaqueou o irmão.

Populares acionaram a polícia, mas quando chegaram ao local à vítima já estava no chão sem vida. Uma equipe médica foi chamada e confirmou a morte de Ramiro.

Em seguida, a polícia realizou buscas pela região e localizou o suspeito com as roupas sujas de sangue e um corte profundo no braço.

Advan foi encaminhando para atendimento médico devido a profundidade do corte. Segundo informações, ele será transferido para Cuiabá, por se tratar de um caso grave.

O assassino confessou ter matado o irmão e disse à polícia que já possui passagem pelo crime homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: FolhaMax.