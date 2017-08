Ministério da Agricultura entrega máquinas ao município de Vila Bela

No último sábado (12/08), uma comitiva liderada pelo prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Wagner Vicente da Silveira (PV) esteve no aeroporto municipal de Pontes e Lacerda para recepcionar o atual secretário de política agrícola, do Ministério da Agricultura, Neri Geller. Um dos compromissos de Geller na região era fazer a entrega de duas Motoniveladoras ao prefeito de Vila Bela.

De acordo com o prefeito Wagner, esse projeto vinha sendo acessado desde 2013 pelo município, mas só agora se virou realidade. Segundo ele, o novo maquinário poderá auxiliar a prefeitura na recuperação e abertura de estradas que dão acesso a assentamentos e propriedades rurais. “Cada estrada que melhora, que o agricultor percebe que melhora, significa alegria para essa classe que desempenha um papel fundamental não só em nossa cidade, mas em todo o Brasil”, afirmou.

As motoniveladoras fazem parte de um conjunto de equipamentos que visam à conservação contínua das vias que interligam as propriedades do meio. É uma forma de garantir mais qualidade no escoamento da produção agrícola.

Além de vereadores e outras lideranças locais, o ato contou com a presença de personalidades políticas da região, como os prefeitos de Jauru, Pedro Ferreira de Souza (PSD) e de Araputanga, Joel Marins (PSB).