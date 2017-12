Mineração Apoena entrega centenas de cestas básicas às famílias da região

Além de alimentos, houve a distribuição de móveis, equipamentos e mudas às instituições de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade

Pontes e Lacerda (MT), 21 de dezembro de 2017 – Dezembro foi um mês especial para a Mineração Apoena e as comunidades dos três municípios onde possui operações. Entre as ações sociais desenvolvidas no período, destaca-se a distribuição de centenas de cestas básicas para famílias de Porto Esperidião e Pontes e Lacerda. Ao todo, foram sete toneladas de alimentos arrecadadas durante a edição 2017 da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na Mineração (SIPATMIN) e entregues a quem precisa na região, incluindo o Lar de Apoio à Criança (LAC). Entre os bairros beneficiados, estão Morada da Serra, Jardim Alto da Glória e Vila dos Garimpeiros, em Pontes e Lacerda, além de Vila Cardoso e Vila Picada, em Porto Esperidião. A doação foi possível graças à solidariedade de seus empregados, colaboradores e parceiros.

A empresa também realizou a entrega de móveis, equipamentos, compostagem (adubo) e mudas durante o último mês do ano. Poltronas, colchões, quadro de avisos e bebedouro foram recebidos pela Delegacia Regional, Hospital Vale do Guaporé (Santa Casa), 12º Comando Regional da Polícia Militar, em Pontes e Lacerda, e Hospital Evangélico de Mato Grosso, em Vila Bela da Santíssima Trindade.

Visando à continuidade e ampliação da horta do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pontes e Lacerda, a companhia forneceu aproximadamente uma tonelada de compostagem. A Mineração Apoena apoia este projeto desde o seu início, o qual já rende frutos. Atualmente, as verduras e legumes consumidos na instituição são provenientes do cultivo local, por meio da venda para a empresa responsável pela alimentação. O excedente é doado para as famílias dos recuperandos e instituições da cidade.

“Também somos parceiros do CDP na oficina de marcenaria. Em outubro, ofertamos equipamentos e materiais e, no início de 2018, entregaremos outros itens, como furadeira, caixa de ferramentas, maquita e máquina de solda”, destaca Jorge Camargo, gerente-geral da Mineração Apoena.

O campus Pontes e Lacerda da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) conta agora com dezenas de mudas cultivadas nos viveiros das unidades Ernesto e São Francisco da mineradora.

Na área cultural, com a contribuição da VL Moretto, a Mineração Apoena participou do Festival da Canção de Porto Esperidião, concurso cultural da rede municipal de ensino, com a entrega de um violão ao vencedor.

“Neste ano, estivemos mais presentes nas comunidades. Pudemos identificar as necessidades e anseios da população. Visitamos as instituições locais para compreender suas demandas. No próximo ano, além das ações sociais, implementaremos programas de responsabilidade social. Alguns, em parceria com o Sebrae, na área de educação e empreendedorismo. Nossa meta para 2018 é apoiar projetos sustentáveis, que gerem principalmente emprego e renda. Com isso, estimularemos outras atividades econômicas, que resultarão em mais qualidade de vida e bem-estar aos moradores da região”, ressaltou o gerente-geral.

Sobre a Mineração Apoena

A Mineração Apoena iniciou suas atividades no Mato Grosso com a aquisição das unidades São Francisco e São Vicente em 2010. Hoje, atua na região por meio das unidades São Francisco, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, e Ernesto/Pau-a-Pique, que fica em Pontes e Lacerda e Porto Esperidião.

