Menor flagrado em pesca ilegal é enrolado com rede por moradores no Rio Cuiabá

A Polícia Militar do Batalhão Ambiental apreendeu um adolescente por pesca predatória no rio Cuiabá, na tarde desta quinta (10), na região do bairro Praeirinho.

Ao avistar a guarnição, o pescador não pensou duas vezes e se atirou no rio, onde a nado tentou escapar da perseguição mais acabou ficando preso em uma rede que ele mesmo havia solto na água minutos antes.

O homem teve sua vida a salvo, graças aos policiais que conseguiram chegar a tempo e evitar que a vítima morresse afogado.

Ele foi flagrado com mais de 15 peixes. Conforme a BPMPA, os policiais encaminharam o adolescente e o pescado para a Delegacia de Meio Ambiente, em Cuiabá, onde os pais também foram comunicados sobre a situação e chamados até a delegacia, onde poderá responder por crime ambiental.

A multa para quem pesca no período de piracema pode variar de R$ 1 mil a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilos de peixe apreendido.

A pesca está proibida desde o início de outubro em Mato Grosso, e a Piracema vai até o final de janeiro de 2018.

