Médicos Voluntários realizam mais de 600 atendimentos oftalmológicos em Porto Esperidião

A prefeitura de Porto Esperidião disponibilizou este mês através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, mais de 630 atendimentos oftalmológicos, totalmente gratuitos a população. Os atendimentos aconteceram nos dias 07, 08 e também no dia 11 de novembro, nas dependências do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

De acordo com o Secretário de Saúde, Alfeu Mussolino, 635 atendimentos foram oferecidos nesta ação firmada entre Prefeitura Municipal e o projeto Médicos Voluntários da Visão, que dispõe de médicos especialistas de vários estados do Brasil.

O prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) relata que esta ação foi de fundamental importância, pois beneficiou pessoas que nem sequer tinha condições de fazer uma consulta como esta.

