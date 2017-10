Médicos Voluntários da Visão farão mais de dois mil atendimentos em Quatro Marcos

Entre os dias 24 a 28 de outubro, a população de São José dos Quatro Marcos terão acesso gratuito a atendimento oftalmológico na Unidade Básica de Saúde do Bairro Zeferino I. A secretária de saúde Tayonara Bitencourt com apoio do prefeito Ronaldo Floreano formalizou o convênio com o projeto Médicos Voluntários da Visão para atender gratuitamente durante cinco dias em São José dos Quatro Marcos.

Segundo os organizadores da ação, cerca de 1,5 mil pessoas com indicativos de baixa visão, se inscreveram para fazer uma triagem com oftalmologistas do projeto Médicos Voluntários da Visão.

De acordo com a coordenação, as pessoas que quiserem ser atendidas e não foram cadastradas poderão comparecer ao local que serão atendidas. O horário de atendimento ao público é das 7:30 da manhã as 17:30.

A secretária de saúde Tayonara Bitencourt enfatizou que em momento de escassez de recursos é preciso fazer parcerias para fazer atendimentos em saúde. “A ação em parceria com o Projeto Médicos Voluntários da Visão irá proporcionar atendimentos a muitas pessoas que necessitam da consulta em especialidade oftalmológica”.

O vereador Renilson Senhorinho que intermediou a parceria entre o município e o Projeto Médicos Voluntários da Visão, agradeceu o apoio da Secretária de Saúde, Tayonara Bitencourt e do prefeito Ronaldo Floreano. “Estive em contato com o projeto, que mostrou interessado em atender o nosso município. Agradeço a nossa administração pela preocupação com as pessoas que precisam de atendimento oftalmológico e com esta ação possamos zerar a nossa demanda”.

Fonte: Quatro Marcos Notícias.