Mato Grosso tem 35 vagas para o Programa Mais Médicos

Mato Grosso tem 35 vagas para profissionais atuarem no programa Mais Médicos. Para isso, é preciso acessar o site do Programa para escolher a localidade desejada, que tem vagas em aberto por conta de desistências e de encerramentos de atividades de profissionais. O resultado da seleção está previsto para esta sexta-feira (25). Depois, os profissionais passarão por um período de três semanas de treinamento e avaliação, com o objetivo de qualifica-los para atuar no Programa Mais Médicos. O início das atividades está previsto para nove de outubro. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o programa presta um grande serviço ao colocar médicos em locais onde à população mais precisa.

Ao todo, são 1.410 vagas remanescentes, que estão sendo disputadas por 1.985 médicos com diplomas obtidos fora do país e que tiveram a inscrição validada. Além disso, também está incluído nesse quantitativo o processo de substituição de médicos cubanos da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde, que encerraram a participação no Mais Médicos.

Fonte: MT Via Rádio.

Imagem: Ilustração.