Mato Grosso lidera ranking de queimadas no Brasil

De janeiro a junho deste ano, Mato Grosso lidera o ranking de focos de incêndio no país, segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, até o dia 30 de junho foram registrados 5,1 mil focos em municípios do estado. Tocantins, o segundo colocado na lista, registrou 2,3 mil focos no mesmo período.

Em comparação com o mesma época do ano passado, o número de focos de incêndio diminuiu 23%. Nos seis primeiros meses de 2016, haviam sido registrados 6.742 focos.

Na lista dos 10 municípios brasileiros com mais focos acumulados nos últimos cinco anos, metade é de Mato Grosso.

De acordo com o levantamento, os municípios de Nova Maringá (274 focos) , Feliz Natal (237 focos), Nova Ubiratã (215 focos), Tangará da Serra (193 focos) e União do Sul (149 focos), tiveram um dos maiores índices registrados pelos satélites entre os anos de 2013 e 2017.

No Brasil, ainda no ranking aparecem os estados do Maranhão com 1,4 mil focos; Pará com 1,1 mil focos e Mato Grosso do Sul com 1 mil focos.

O país fica em primeiro lugar no ranking mundial com focos, segundo o levantamento. Nos últimos cinco meses, o Brasil registrou 7,5 mil focos. No segundo lugar, a Argentina teve 1,8 mil focos.