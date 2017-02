Maluf recebe prefeitos e vereadores de 17 municípios de MT

Mais de 100 lideranças foram ouvidas pelo deputado em seu gabinete, nesta quarta-feira (22). Lideranças de Curvelândia, Araputanga e Figueirópolis D’Oeste.

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 17 municípios de Mato Grosso foram recebidos nesta quarta-feira (22) pelo primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf (PSDB). Em uma série de reuniões realizadas ao longo do dia, eles apresentaram ao parlamentar suas principais demandas.

Na primeira reunião do dia, o prefeito de Nova Olímpia, José Elpídio, o vice-prefeito, Rímer de Oliveira, e a secretária municipal de Assistência Social, Rosimeri Campos Oliveira, pediram o apoio de Guilherme Maluf para reformar o prédio do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), onde também funciona o Centro de Convivência de Idosos. A falta de estrutura, segundo o prefeito, tem impedido a realização de atividades no local.

Para resolver o problema, Maluf apresentou no ano passado uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, porém o montante ainda não foi liberado. “Vou conversar pessoalmente com o governador Pedro Taques e explicar a importância da liberação dessa emenda para Nova Olímpia”, disse o deputado.

Outra demanda do município diz respeito à necessidade de iluminação do Parque Industrial. De acordo com o prefeito, o local foi construído há cerca de 8 anos, mas nunca recebeu iluminação, o que impede a instalação de empresas e, consequentemente, a geração de emprego e renda.

“Vou buscar o apoio do Governo do Estado para resolução dessa demanda, pois Nova Olímpia precisa se desenvolver e gerar empregos, evitando que seus moradores tenham que buscar oportunidades em outros municípios”, afirmou Maluf.

Nos municípios de Canabrava do Norte, Nova Mutum e Gaúcha do Norte, as principais demandas envolvem a área da saúde. Diante das realidades apresentadas pelos vereadores e prefeitos, Guilherme Maluf se comprometeu a buscar recursos para a reforma e ampliação do Centro de Saúde de Canabrava do Norte e para a aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal de Nova Mutum, e de um aparelho de raios-x para o Hospital Regional de Água Boa, que também atende os moradores de Gaúcha do Norte.

“Há 7 anos o Centro de Saúde não é reformado e as condições precárias do prédio e dos mobiliários estão prejudicando o oferecimento de serviços de qualidade aos cidadãos. A ajuda do deputado Maluf será muito importante para nós. Também vamos buscar o apoio de outros parlamentares e do governador Pedro Taques para realizarmos as obras”, relatou o prefeito de Canabrava do Norte, João Cleiton.

O prefeito de Água Boa, Mauro Rosa da Silva, conhecido como “Maurão”, pediu o apoio do deputado para manutenção das atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que atende mais de 160 crianças do município. Também aproveitou a oportunidade para parabenizá-lo pela atuação na presidência da Assembleia Legislativa.

“Foi a primeira vez que eu vi a Assembleia devolver recursos ao governo e ainda pedir para que esses recursos fossem utilizados para aquisição de ambulâncias aos municípios. O senhor fez, em dois anos, o que muitos não fizeram”, disse o prefeito.

Vereadores de Campo Verde, Canarana, Pontal do Araguaia, Paranatinga e Itiquira agradeceram o deputado pelos serviços prestados ao longo dos três mandatos no parlamento estadual e destacaram a regularização fundiária e a realização de cirurgias de catarata como as principais necessidades dos municípios.

O prefeito de Araguaiana Getúlio Vieira Neto e os 9 vereadores que compõem o Legislativo Municipal solicitaram auxílio de Maluf para revitalização da praça central do município, enquanto vereadores de Campos de Júlio pediram para que o deputado busque junto ao Governo do Estado a formalização de um consórcio com a Associação dos Produtores Rurais do Alto Juruena para manutenção da MT 388.

Já os vereadores do Vale de São Domingos pediram que a Assembleia Legislativa busque uma saída junto à Comissão de Revisão Territorial para resolver os problemas gerados pela indefinição quanto ao pertencimento do distrito de Adrianópolis. Eles reivindicam a inclusão do distrito ao município.

Também foram ouvidos representantes de Curvelândia, Araputanga, Figueirópolis d’Oeste e Campinápolis.

“O meu gabinete está de portas abertas para receber lideranças e cidadãos de todos os municípios, pois, como deputado estadual, o meu papel é trabalhar para que tenham melhores condições de vida. Seja por meio de emenda parlamentar, de projetos de lei ou de articulações políticas, vou tentar atendê-los da melhor maneira possível”, frisou Guilherme Maluf.

RENATA NEVES

Assessoria de Gabinete.