Mais de 150 Kg de pasta base são incineradas pela Polícia Civil de Pontes e Lacerda

Mais de 150 quilos de entorpecente foram incinerados pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta quinta-feira (14.12), em Pontes e Lacerda (659 km de Rondonópolis). A destruição da droga aconteceu no forno industrial da empresa Cerâmica Souza, localizada na Rodovia BR-174.

O montante de 157 quilos de entorpecentes, sendo mais de 90% de pasta base de cocaína, e é resultado de apreensões realizadas pelas Forças de Segurança de Pontes e Lacerda, durante o ano de 2017, no município. Segundo o delegado regional, Rafael Mendes Scatolon, o número é significativo e supera a quantidade de pasta base apreendida em 2016.

“O objetivo da Polícia Civil e das demais forças de segurança é intensificar as ações e aumentar cada vez mais as apreensões de entorpecentes no município e em toda regional”.

Participaram da incineração da droga, policiais civis da delegacia municipal e regional de Pontes e Lacerda e representantes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, convidados e imprensa local.

Por: Assessoria PJC.