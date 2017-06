Campanha Maio Amarelo é encerrada em Pontes e Lacerda

A campanha Maio Amarelo foi encerrada com saldo positivo em noite agradável de terça-feira(31-05). Voluntários, entidades e representantes da Segurança Pública de Pontes e Lacerda participaram do ato, realizado na Praça Miguel Gajardoni. Entre tantas outras, o evento contou com a participação da orquestra sinfônica da igreja Assembleia de Deus.

Durante 31 dias, a campanha mostrou vídeos de situações que podem acontecer no dia a dia de milhares de pessoas, no Brasil e no mundo. Além do serviço de panfletagem nas Blitz Educativas realizadas ao longo do mês, houve um intenso trabalho de divulgação por parte dos veículos de comunicação local.

Juntos, órgãos de segurança e parceiros mostraram a força da campanha no município, que por sinal, foi um dos poucos a se destacar no estado de Mato Grosso.

O promotor, Dr. Frederico Ribeiro parabeniza a iniciativa dos voluntários e destaca números que chocam, pessoas que perdem a vida no transito, “Por ano são mais de 50 mil pessoas que perdem a vida de forma trágica no trânsito, e esta campanha serve para chamar atenção dos condutores, que ações simples pode salvar vidas “. Enfatizou

Além do trânsito na cidade, a campanha também ganhou as rodovias federais através da Polícia Rodoviária Federal. “Levamos a campanha para as rodovias para atingir o maior número de condutores, e com isso o número de acidentes no mês de Maio diminuiu. Quero aproveitar para parabenizar a todos que abraçaram a campanha, fazendo com que Pontes e Lacerda fosse uma das poucas cidades do Estado, a lutar por melhorias no trânsito”. Destacou o inspetor Ailton Antônio.

Foto: Ilustração (TV Centro Oeste).