Mãe coloca fogo na própria residência com os 3 filhos dentro da casa

Uma jovem de 24 anos foi presa na última terça-feira (26/09), suspeita de colocar fogo na própria casa, com os três filhos dentro. O caso aconteceu em Perolândia, na região sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, ela afirmou que provocou o incêndio para “dar um susto” no namorado dela. As crianças têm quatro, dois anos e o caçula tem apenas dois meses, mas, felizmente, ninguém se feriu.

“Ela colocou fogo com todo mundo dentro. Na hora que a gente chegou, os parentes e vizinhos já tinham tirado as crianças, mas ela ainda estava lá dentro. Pegamos a mulher e, depois de combater o fogo, a levamos para a delegacia”, contou o sargento Lazair Ferreira de Souza.

Segundo a corporação, o fogo foi combatido pelos próprios policiais. O sargento contou que a jovem havia colocado fogo em um pano que estava sobre uma mesa de madeira. Ele disse que quando a PM chegou no local, as chamas tinham atingido um colchão.

“Nós chegamos e imediatamente afastamos um berço, que tinha riscos de ser atingido, pegamos o colchão, viramos ele e conseguimos combater o fogo. Graças a Deus ninguém se feriu. A gente assustou, porque uma mãe fazer isso, com crianças tão pequenas, para se ter ideia o mais novo tem apenas dois meses de vida”, afirmou.

A jovem foi levada para a delegacia, a 14ª Regional de Jataí, onde foi autuada por causar incêndio, expondo perigo a vida, a integridade física ou ao patrimônio. A pena para este tipo de crime é de três a seis anos de prisão, além do pagamento de multa.

