Luverdense visita o Corinthians hoje em São Paulo

Verdão do Norte precisa vencer por três gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. O jogo será nesta quinta-feira, às 18h30 (de MT), na Arena Corinthians

Em busca da classificação, o Luverdense embarcou nesta terça-feira para enfrentar o Corinthians pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Odil Soares sabe da difícil tarefa para avançar de fase e espera que o time mantenha o futebol em um nível competitivo.

A equipe mato-grossense foi derrotada por 2 a 0 no jogo de ida na Arena Pantanal. Para se classificar o Verdão do Norte precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por 2 a 0 a decisão será nos pênaltis.

– Temos que ter paciência para conquistar o resultado, fazer um jogo competitivo, ter uma marcação forte, manter a posse de bola e tentar sair para o jogo. É difícil, mas vamos jogar e quem sabe conquistar uma boa vitória – disse o técnico Odil Soares.

Com o pensamento de fazer um bom jogo contra o Corinthians, o técnico Odil Soares poupou alguns jogadores no empate em 2 a 2 com o Cacerense, no último domingo pelo Mato-Grossense. Este resultado garantiu a classificação da equipe de Lucas do Rio Verde à próxima fase do estadual.

Já o Corinthians deve ter força máxima.

Na atual temporada, o Luverdense disputou 10 partidas, incluindo Copa do Brasil, Campeonato Mato-Grossense e Copa Verde, e não venceu nenhuma por três gols de vantagem, resultado que precisa para avançar à quarta fase da Copa do Brasil.

– Sabemos que a situação ficou um pouco difícil, esperávamos construir um resultado positivo dentro de casa. Infelizmente fomos envolvido pelo Corinthians e saímos derrotados. No futebol nada é impossível, estamos trabalhando para buscar o resultado positivo.

Corinthians e Luverdense se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h30 (de MT), na Arena Corinthians, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Quem passar, irá conhecer por sorteio o seu adversário na quarta fase.