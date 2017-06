Lions celebra hoje 100 anos de fundação

A única organização não governamental com cadeira cativa na Organização das Nações Unidas (ONU) e tida como a maior do gênero no mundo, a Associação Internacional de Lions Clube comemora 100 anos de fundação nessa quarta-feira (07.06). Presente em Mato Grosso, com quase duas mil pessoas voluntárias, entre jovens mulheres e crianças, os clubes de Lions já beneficiaram mais de 250 mil pessoas no estado.

A celebração do centenário começou em junho e segue até julho de 2018, e a grande festa ocorre em outubro desse ano. O governador do Distrito LB4, que engloba Mato Grosso, Paulo Brito, destaca que a importância da celebração é o serviço prestado a população, especialmente aqueles que não teriam acesso a determinados serviços não fosse o trabalho dos voluntários dos clubes de Lions.

O exemplo é o Instituto Lions da Visão, que realizou 190 mil cirurgias em 15 anos de funcionamento em Mato Grosso. Além da saúde, os companheiros leões, como são denominados os voluntários, atuam em ações públicas, beneficiando pautas como educação, lazer e meio ambiente das comunidades.

Histórico

Fundado em 07 de junho de 1917 por Melvin Jones, nos Estados Unidos, o Lions Clubes Internacional está presente em 209 países com mais de 48 mil clubes e cerca de 1,4 milhão de membros.

Por: Assessoria de Comunicação do Distrito LB-4.