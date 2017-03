Líder das Eliminatórias, Brasil visita o Uruguai; Melhor mandante da competição

Líder e vice-líder das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo-2018, Brasil e Uruguai voltam a medir forças nesta quinta-feira (23), a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Embalada nas Eliminatórias, com seis vitórias nos seis jogos, a seleção brasileira buscará nesta quinta-feira uma vitória contra o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu. Vitória essa que pode confirmar presença na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Para que isso aconteça, basta que a Seleção Brasileira empate com a Celeste, segundo as contas do técnico Tite, que considera 28 pontos suficientes para alcançar o objetivo.

O Brasil não perde do Uruguai há 16 anos. A última derrota foi na estreia de Luiz Felipe Scolari no comando da equipe, em 1º de julho de 2001: 1×0 no mesmo estádio Centenário, palco do jogo desta noite. Por outro lado, há um tabu a ser quebrado. Neymar, principal craque brasileiro, jamais fez um gol contra a Celeste. Foram dois jogos: 2×1 na Copa das Confederações de 2013 (gols de Fred e Paulinho) e 2×2 no primeiro turno dessas eliminatórias (Renato Augusto e Douglas Costa).

Ninguém fez mais gols nas eliminatórias do que o Brasil: 28 em 12 jogos. E ninguém sofreu menos gols do que o Brasil: 9. O Uruguai é o segundo nos dois quesitos: marcou 24 e levou 11. Com estilos diferentes, como a bola no chão canarinho ou os lançamentos longos da Celeste, as equipes têm alcançado o equilíbrio que todo técnico sonha: ataque eficiente e defesa segura.

Do lado brasileiro, Tite não fez mistério em relação ao substituto de Gabriel Jesus. Escolheu Roberto Firmino. “Temos um futebol parecido. Estive nas outras convocações e estou recebendo uma ótima oportunidade agora. Significa tudo para mim. Vou dar o meu melhor”, prometeu o centroavante do Liverpool, da Inglaterra.

Pelo Uruguai, o técnico Óscar Tabárez não adiantou quem ocupará o posto de Suárez, mas deverá apostar em Diego Rolán, do francês Bordeaux. As outras baixas do time da casa são o goleiro Fernando Muslera, também suspenso, e o lateral esquerdo Álvaro Pereira, com a coxa direita contundida. Martín Silva, do Vasco, e Gastón Silva, do espanhol Granada, jogarão.