Leilão Solidário arrecada aproximadamente R$ 630 mil em Pontes e Lacerda

O 10º Leilão Solidário de gado e prendas aconteceu em Pontes e Lacerda no último domingo (02/07) e mais uma vez superou as expectativas da organização. Centenas de pessoas prestigiaram o evento, deram lances e contribuíram com as causas sociais do Hospital Vale do Guaporé (Santa Casa de Pontes e Lacerda), bem como do Hospital de Câncer de Mato Grosso.

Iniciado por volta do meio dia com um delicioso almoço, o evento se estendeu até as 19h00, batendo a incrível marca de R$ 630 mil em arrecadação.

Satisfeitos com o resultado da campanha, membros da comissão organizadora nomearam o vereador Sérgio Luiz Pereira Júnior (PRB), como presidente da próxima edição.

Por: Leandro Régis / Da Redação.