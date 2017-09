Ladrões de Quatro Marcos são presos em Cáceres

Avô e neto viveram momentos de terror na zona rural da cidade de São José dos Quatro Marcos (MT), tudo aconteceu por volta do meio dia de ontem (12), dois suspeitos chegaram a propriedade rural com a desculpa de ser um agrimensor e que estava precisando tirar uns pontos no GPS.

Porém os dois suspeitos renderam o idoso e seu neto que é dono da propriedade rural, e roubaram uma camionete Toyota Hilux, de cor prata e placas OAY 9850, um dos criminosos que ficou vigiando as vítimas enquanto o outro se evadiu com a camionete, após um tempo o ultimo suspeito empreendeu fuga roubando uma motocicleta NXR 150, com placas NJW­ 7086, também de São José dos Quatro Marcos­ (MT).

Devido a interligação dos aparatos de segurança dos municípios da região oeste, a Agência Regional de inteligência do 6º Comando Regional, assim como Grupo de Apoio do 6º BPM, os investigadores da Polícia Civil, membros do DEFRON e do GEFRON, conseguiram lograr êxito em recuperar a camionete roubada em São José dos Quatro Marcos­ (MT).

Segundo os policiais a camionete veio em direção a cidade de Cáceres no intuito de ser escondida, até que acalmasse a procura dos policiais, porém o veículo foi avistado pelos membros do GAP na Rua General Osório, e que ao ser notado pelos policiais o condutor empreendeu fuga em direção à Avenida São Luiz e posteriormente em direção ao bairro Vila Real, onde o condutor abandonou o veículo adentrando a um terreno baldio.

Os policiais realizaram o cerco e conseguiram prender o suspeito Ueslen Andrade Bonfim (21 anos), vulgo “Pimpão”, que declarou que receberia a quantia de R$ 4 mil reais para levar o veículo até a Bolívia e que estaria escondido na residência de um colega no bairro São Miguel.

Em ato continuo os policiais se deslocaram até o referido endereço onde encontraram o suspeito Luiz Felipe Cardoso de Moraes (19 anos), que de imediato negou estar envolvido com o roubo do veículo, porém em análise preliminar ao celular dos dois envolvidos foram encontradas mensagens que confirmam a troca de informações a respeito da ocorrência.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania de Cáceres.

Fonte: Jornal Oeste.