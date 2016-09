Justiça Eleitoral oferece treinamento aos Mesários Voluntários do dia 02 de outubro

Através do Cartório Eleitoral de Pontes e Lacerda, a Justiça Eleitoral convocou e ofereceu treinamento para quase duzentas pessoas, que atuarão como voluntários do processo eleitoral municipal do dia 02 de outubro.

O programa Mesário Voluntário foi criado em 2004, com o objetivo de incentivar a adesão ao voluntariado de serviços eleitorais nas mesas receptoras de votos.

O chefe da 25ª zona eleitoral, Antônio Batista fala sobre a aceitação do programa em Pontes e Lacerda e convida homens e mulheres, maiores de 18 anos, com disponibilidade no dia 02 de outubro e que queiram conhecer um pouco mais do processo eleitoral. “Apesar da grande adesão ao programa, nós ainda precisamos que mais pessoas possam se inscrever para nos auxiliar nas eleições do dia 02 de outubro”.

As quase duzentas pessoas que participaram do treinamento receberam manuais com informações, aula prática com manuseio das urnas eletrônicas e a declaração que dá ao voluntário, direito a dois dias de folga em seu trabalho para cada dia trabalhado como voluntário da Justiça Eleitoral.

Os interessados podem solicitar sua inclusão no banco de dados de voluntário da Justiça Eleitoral, comparecendo ao Cartório Eleitoral, localizado na Avenida Minas Gerais, 1359, ou através dos telefones (65) 3266-1455 / 3266-1628.

Veja as vantagens de ser um Mesário:

· Dois dias de folga para cada dia convocado pela Justiça Eleitoral;

· Auxílio-alimentação no dia da eleição;

· Certidão a serviço da Justiça Eleitoral;

· Desempate em concursos públicos, observados os critérios já previstos em leis ou regulamentos;

· Aos universitários das instituições parceiras, reconhecimento como atividade extracurricular a prestação de serviços à Justiça Eleitoral nas eleições.