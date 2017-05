Jovem de Pontes e Lacerda é detido pela PRF, com veículo que havia sido roubado no estado de Goiás

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Poconé deteve um jovem de 24 anos, morador da cidade de Pontes e Lacerda, e recuperou um carro roubado, em fevereiro deste ano, em Goiânia (GO).

O veículo VW/Saveiro 1.6 Cross tinha sido clonado, estava com placas NPW-9007/GO, a fraude foi descoberta durante fiscalização de rotina no posto na BR-070 na manhã desta sexta-feira (19).

De acordo com a PRF, o motorista, declarou que adquiriu o veículo na cidade de Goiânia (GO) de um despachante que teria pago o valor de R$10.000,00, sendo que após os trâmites iria enviar R$ 20.000,00.

Porém durante a fiscalização do veículo constatou-se que o arame do lacre da placa traseira estava rompido. Sendo então o veículo e o condutor encaminhados para a Delegacia de Fronteira de Cáceres (DEFRON) onde peritos da Politec identificaram como sendo o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS de placas OMQ-9192/GO com ocorrência de FURTO no dia 12/02/2017 no município de Goiânia/GO.

Fonte: Cáceres Notícias.