Jovem de 4 Marcos cai com 30 kg de droga em Barra do Garças

Durante uma ação integrada da Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil com o Defron e Gefron, na noite de quarta-feira (10/5), um carregamento com 30 quilos de pasta-base foi apreendido em Barra do Garças perto do Posto Dracenão.

Os policiais receberam uma informação de que um veículo estaria vindo para região com este carregamento e ao fazerem abordagem do motorista G.N.S., 21 anos, morador de São José dos Quatro Marcos. Um fato chamou atenção. Tanto o carro quanto o condutor não tinham irregularidades até então.

Os policiais resolveram encaminhar o carro até o batalhão para fazer uma revista mais minuciosa e chegando lá o jovem entrou desespero e pediu para ligar para esposa e depois admitiu o tráfico. Ele alegou que a mulher está grávida e estaria precisando de dinheiro e por isso aceitou receber R$ 20 mil para levar a droga de Cáceres a Recife.

O serviço foi realizado com a participação do oficial de dia da PM e uma equipe da PRF da 8ª delegacia de Barra do Garças. Os trinta tabletes apreendidos estavam escondidos num fundo falso na lateral do assoalho do veículo e o motorista estava com R$ 1.340,00 e um aparelho celular.

Agradecimentos: Assessoria PM-MT / Germano Silva – TV Band de Barra do Garças.