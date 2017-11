Jovem de 19 anos é presa pelo Gefron por tráfico de drogas na região de fronteira

Na tarde da última quarta-feira (08/11) uma equipe do Gefron em abordagem na BR 070, na entrada da fazenda das onças, prendeu uma mulher por tráfico de entorpecentes.

Uma Van que faz a linha Corixa à Cáceres foi parada pelo Gefron, quando a suspeita visualizou a equipe policial ela dispensou através da janela da Van um invólucro suspeito. Após buscas realizadas pela equipe, foi encontrado aproximadamente um (01) kg de substancia análoga a pasta base.

No início a suspeita negou que o material seria dela, mas logo depois afirmou ser a proprietária do produto ilícito. M.S.S.R de 19 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de fronteira (DEFRON) de Cáceres para que se tome as providencias que o caso requer.

Por: Carla Duarte / Gefron.