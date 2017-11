JAURU: Secretaria de Saúde promove campanha de prevenção ao Câncer de Mama

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu em Jauru, no fim do mês passado, palestras de conscientização e prevenção do Câncer de Mama. A iniciativa ocorreu em todas as unidades de saúde do município, inclusive nos PSF’s da zona rural.

No PSF II “Elias Barbosa Louro”, a palestra foi ministrada pelo clínico geral, Dr. José Edson Pavini, auxiliado pela equipe de enfermagem e agentes da referida unidade.

Na palestra, o médico falou sobre os métodos de prevenção da doença e sua probabilidade de incidência por idade. “O tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, é o Câncer de Mama respondendo por cerca de 30% dos casos. Existem vários tipos de Câncer de Mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros, não. A maioria dos casos tem bom prognóstico e passível de cura”, disse o palestrante.

A prevenção do câncer de mama significa diminuir ou eliminar a exposição da mulher aos fatores de risco a fim de reduzir a possibilidade da ocorrência da doença ao longo da vida.

Ø Consumo excessivo de álcool, excesso de peso, principalmente na pós-menopausa, e terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. A terapia de reposição hormonal (TRH), principalmente a terapia combinada de estrogênio e progesterona, aumenta o risco do câncer de mama.

Ø O aumento de risco de desenvolver a doença diminui progressivamente após a suspensão da TRH.

Ø A exposição excessiva à radiação ionizante, como as utilizadas em exames de imagem (raios X, tomografia e mamografia), também aumenta o risco de câncer de mama.

Ø Por meio da alimentação saudável, atividade física e do controle do peso corporal é possível evitar 28% dos casos de câncer de mama.

Ø A amamentação exclusiva até os seis meses é fator protetor para o câncer de mama.

Ø A realização de mamografias de rotina (rastreamento) fora da faixa etária de 50 a 69 anos aumenta o risco de diagnosticar cânceres que nunca causariam sintomas (sobrediagnóstico) e de expor desnecessariamente a mulher à radiação ionizante.

Ø Alimentação saudável, atividade física regular e controle do peso corporal diminuem o risco do Câncer de Mama.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.