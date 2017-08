Jauru: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural oferece trabalho técnico de orientação e apoio ao pequeno produtor

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural de Jauru, Dorivaldo Rufino Bento vem desempenhando um excelente trabalho a frente de sua Secretaria. Entre suas ações, vale destacar o trabalho de apoio e assistência ao produtor rural da agricultura familiar.

Em tempos de colheita, a Secretaria tem garantido todo o suporte necessário, com maquinário, implementos e profissionais para a formação de silagem e material orgânico para adubação de hortas e plantações, algo essencial para uma boa produção e valorização da safra dos pequenos produtores de Jauru. “Não basta apenas jogar a semente na terra. É preciso antes fazer um estudo do solo para identificar qualquer deficiência (calcário, adubo, uréia, etc.) E assim que detectada, realizar a correção do solo”, ressaltou o agrônomo do município, Leandro Batista.

Quando o assunto é plantio, visitas são realizadas periodicamente para orientações e ações corretivas durante o desenvolvimento das Lavouras/Hortas. “A assessoria com os profissionais da Secretaria é fundamental para o desenvolvimento das mesmas”, citou o secretário Dorivaldo ao lembrar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural está sempre à disposição dos produtores.

Além dos serviços de Engenharia Agrônoma, a equipe também conta com a médica veterinária, Dra. Fabiane de Assis, que presta assistência técnica veterinária.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.