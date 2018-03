JAURU: Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Urbano lista ações realizadas em 2017

Gerida pelo secretário Dorivaldo Rufino, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Urbano encerrou o ano de 2017 com diversas ações de apoio ao produtor rural.

Ações de capacitação aos servidores, como por exemplo, a Visita a Unidade Demonstrativa em Fruticultura da UNEMAT de Tangará da Serra, onde foi possível colher conhecimento para a aplicação de tecnologia de cultivo para agricultura familiar em Jauru. Uma capacitação de suma importância, tendo em vista o desafio ao qual o Prefeito Pedro Ferreira (PSD) assumiu a valorização e incentivo ao crescimento da agricultura familiar no município de Jauru.

Ainda no que diz respeito à capacitação, a Secretaria disponibilizou treinamento gratuito em Saúde Animal, ao qual capacitou os alunos sobre a legislação sanitária, preparando-os para os cuidados com a higiene e manutenção de ambientes, demonstrando as principais doenças e consequências da ausência de informação técnica no campo. Tudo isso com a supervisão da médica veterinária do município, Dra. Fabiane Assis Osmário, visando à qualidade no rebanho/produção, e preparando o produtor rural para um mercado cada vez mais exigente.

Outra ação importante foi a realização do curso NEGÓCIO CERTO RURAL, voltado para pequeno produtor rural e sua família. Com ferramentas de gestão, os inscritos aprenderam a melhorar a administração das pequenas propriedades rurais.

Por meio da apresentação dos conceitos mais relevantes do empreendedorismo e as ferramentas relacionadas à elaboração de um plano de negócio, que contribui para a melhoria da gestão da propriedade rural.

O treinamento ensinou métodos de administração para que o produtor não veja seu patrimônio apenas como uma opção de lazer para a família e amigos, mas sim como uma importante fonte de renda.

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Secretaria disponibilizou mais de 1.500 atendimentos aos moradores da comunidade Lucialva e região, através do programa Mutirão Rural. Consultas médicas, fornecimento de documento, exames médico e oftalmológicos de baixa complexidade, serviços psicossociais e distribuição de mais de 150 óculos de grau.

Momentos de descontração e lazer também marcaram o ano da Secretaria, que em parceria com o Senar-MT, juntamente com o Sindicato Rural de Araputanga promoveu mais uma edição do Cine Senar.

Falando ainda sobre a realização de eventos, a Secretaria foi parceira da 19ª Festa do Peão de Boiadeiro, realizada pelos Amigos do Rodeio, com entrada franca a todos os moradores de Jauru e região.

Para o secretário Dorivaldo, responsável pela pasta, é preciso reconhecer as parcerias do Governo Federal, Assembleia Legislativa do Estado e também o Governo de Mato Grosso, que tem oferecido capacitação e suporte técnico para os gestores da agricultura de Mato Grosso.

Por: Assessoria da Prefeitura.