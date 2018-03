JAURU: Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer divulga resumo das ações desenvolvidas ao longo de 2017

A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer, que está sob comando do secretário Valdeci Garcia encerrou o ano de 2017 com ações significativas para o desporto de Jauru.

O primeiro trabalho desta Secretaria foi reformar o espaço físico do Estádio Municipal Vicente José Lopes: Gramado, banheiros, sala de concentração e vestiários, que se encontravam extremamente danificados.

Arquibancadas e muro estão de cara nova com pintura e reparos em toda a sua estrutura. A praça localizada na frente do Estádio, um ponto de lazer e de prática esportiva foi totalmente remodelada. A quadra de vôlei de areia, por exemplo, teve seu alambrado totalmente trocado. Vale ressaltar que a rede elétrica da Praça e do Estádio foi parcialmente substituída após um curto-circuito.

Outro destaque da Secretaria Municipal de Esportes foi melhorar campos e quadras localizadas da zona rural. O campo do distrito de Lucialva, por exemplo, foi totalmente revitalizado. Sem falar do apoio ás competições esportivas das comunidades Mirassolzinho II e Altelândia, que receberam equipamentos para a realização e troféu para premiação.

Todavia, o secretário preocupou-se com a valorização da prática esportiva, vindo a investir em produtos essenciais, como: bolas, redes e luvas.

Ainda no primeiro semestre, a Secretaria promoveu com sucesso a 1ª Copa Jauru de Futebol para Veteranos. Um evento que movimentou os praticantes de esporte na cidade, assim como a Copa Municipal de Futebol. No projeto, Tarde Esportiva, a Secretaria buscou valorizar e promover o esporte de rua.

Pensando em melhorar o desempenho escolar e a formação do indivíduo como cidadão, a Secretaria de Esporte também disponibilizou o projeto Escolinha de Futebol.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com total apoio do prefeito Pedro Ferreira (PSD), a Secretaria de Esportes ofereceu todo o suporte necessário para que seus atletas representassem o nome de Jauru nos Jogos Escolares da Juventude, bem como na Copa André Maggi, na 1ª Copa Futsal Monsenhor Celso Duca, que fora realizada no município de Araputanga, e no Campeonato Mato-grossense de Seleções Municipais (fase regional). Através da Prefeitura Municipal, a Secretaria também estimulou ações independentes voltadas ao esporte, como por exemplo, no 1º Desafio de Mountain Bike de Jauru, que contou com a participação de muitos competidores, e teve toda a sua renda revertida á APAE-JAURU.

E por fim, porém não menos importante, a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer revitalizou a Biblioteca Pública Municipal ‘José de Alencar’, que se encontrava desativada. O espaço agora está totalmente informatizado e com acesso gratuito à internet. Além disso, a Biblioteca ganhou novos exemplares de conteúdo literário e acadêmico, como também novo mobiliário para melhor atender seus frequentadores.

Por: Assessoria da Prefeitura.