JAURU: Secretaria de Educação apresenta as ações realizadas nos primeiros meses da gestão Pedro Ferreira

Trabalhar para garantir uma educação de qualidade é um compromisso do prefeito Pedro Ferreira de Souza (PSD), juntamente com sua equipe da pasta da educação, representada pela Dirigente Municipal a professora Isabel Cristina Lemos. Assim preocupados com o acesso, permanência e o sucesso dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, visando o bem estar dos mesmos e por consequência a aprendizagem. Foram realizadas reformas e melhorias estruturais nas escolas municipais:

Pintura interna na Escola Municipal Lourdes Maria de Lima;

Pintura interna e externa no Centro de Educação Infantil Maria Soares de Souza Lima e na Escola Professora Rosimeire;

Recuperação da estrutura física, hidráulica e sanitária das escolas da área urbana e rural;

Para reorganizar os ambientes escolares foram adquiridos: Fogões, freezers, computadores, bebedouros, aquisição de brinquedos e ampliação do parquinho na creche;

Manutenções nos computadores das escolas.

A Secretaria Municipal de Educação através das ações pedagógicas iniciou um intensivo trabalho com objetivo de melhoria na qualidade do ensinoe dos índices de aprendizagem. A seguir apresentamos algumas ações realizadas:

Revisão e atualização nos regimentos e Projetos Políticos Pedagógicos das escolas;

Avaliação, estudos e monitoramento no Plano Municipal de Educação;

Nomeação da Comissão Municipal para estudo e planejamento do PCR (Plano de Cargos e Remuneração) de acordo com a Lei Nº 11.738/08;

Aplicação de Avaliações diagnósticas realizadas em todas as turmas pelas escolas e também pela Secretaria em algumas turmas do 2º ao 9º ano;

Reforma e manutenção da frota do Transporte Escolar;

Atualização do Sistema de Diário OnLine para facilitar a operacionalização do mesmo;

Nutricionista Exclusiva para atender a rede municipal de Educação;

Desenvolvimento de Projetos com temas relevantes para educação;

Sala de formação continuada;

kits pedagógicos para os profissionais da educação (professores e TDI’s) no início do ano letivo;

Entrega de materiais pedagógicos/papelaria no início do 2º semestre para todas as Unidades Escolares;

Assistência aos cursos subsequentes do IFMT;

Assistência a APAE.

Enfatizamos um compromisso com a Educação Especial com reabertura da sala de Atendimento Educacional Especializado na Escola Professora Rosimeire com professor exclusivo para desenvolvimento das atividades realizadas com alunos com necessidades especiais, entre outras ações.

A secretária Isabel Cristina destaca que a Educação Infantil está recebendo a formação através da professora Regina Shudo especialista nesta área, que vem prestando assessoramento na Revisão da Proposta Curricular e recentemente esteverealizando uma formação especifica para os profissionais da Educação Infantil e no mês de setembro terá outra etapa de formação. Disse ainda que almeja investir na educação infantil, por acreditar que a mesma éum alicerce forte da aprendizagem futura. É um tempo de mudanças de concepção e de pensamento para rever as questões de educação infantil, desde condições de infraestrutura às questões pedagógicas. Continuou sua fala dizendo que está vendo que os projetos estão “caminhando” e a cada dia é uma etapa a ser cumprida. Ressalta que tem uma equipe comprometida e que juntos estão trabalhando para oferecer melhores projetos para os educadores e alunos. Estamos orientando os coordenadores pedagógicos das Unidades Escolarespara que os mesmos possam dar um melhor suporte aos professores, assim como temos buscado estar mais presentes nas unidades para conhecer as necessidades de modo geral e assim buscar meios para solucionar os problemas detectados.

Estamos assim contemplando as metas do Plano Municipal de Educação. “Como tivemos muitas dificuldades no nosso trabalho no início da gestão, agora percebemos que as coisas estão caminhando. Muitas ações já foram desenvolvidas e muitas ainda serão”.

Por: Assessoria.