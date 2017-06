JAURU: Secretaria de Assistência Social realiza trabalho de atenção e cuidado com idosos do município

É com empenho e muita dedicação que o idoso tem sido tratado pelo poder público de Jauru. Em diversas atividades o dinamismo tem se mostrado presente, e todo esse cuidado é um pedido do prefeito Pedro Ferreira de Souza (PSD).

Vice-prefeito e atual secretário de saúde, Waldir Garcia (DEM) tem sido um grande parceiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Presente e sempre disposto, Waldir tem disponibilizado os profissionais médicos de sua secretaria para atendimentos, palestras e outras atividades de prevenção.

Conhecedora dos direitos e principalmente da importância do idoso na sociedade, a secretária de Assistência Social, Maria Aparecida Antunes (Cidinha) fala sobre o trabalho de atenção desenvolvido pelo município e destaca as atividades oferecidas por sua equipe, entre elas, o projeto Dedo de Prosa, aulas de Artesanato, Corte e Costura, Bordado, Crochê, Palestras e Atividades Recreativas.

O cuidado com os idosos vai além do projeto Melhor Idade, ele atinge também os internos do Lar Imaculado Coração de Maria, que constantemente recebem visita e acompanhamento dos gestores da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Desenvolvido pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) através do Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o serviço de atenção e proteção do idoso é formado por ações sociais básicas que têm por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

Por: Leandro Régis / Da Redação (Com Assessoria).