Jauru realiza Encontro de Comitivas e tradicional Queima do Alho neste domingo (15/10)

Os Amigos do Rodeio vão realizar em Jauru neste domingo (15/10), o tradicionalíssimo Encontro das Comitivas seguido da Queima do Alho. A programação irá abrir a semana da 19ª Festa do Peão de Boiadeiro, que vai de quinta (19/10) a domingo (22/10) e promete reunir gente de toda a região.

O desfile está marcado para as 9h00, com saída do Texaco e chegada ao recinto.

A animação ficará por conta das duplas: Dennis Rogers & Antenor e Léo & Wagner.

O evento é promovido pelos Amigos do Rodeio com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

Por: Leandro Régis / Da Redação.