JAURU: Município adere ao programa Pró-família; Cerca de 70 famílias serão beneficiadas

Após firmar um Termo de Cooperação com a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (SETAS), o município de Jauru garantiu sua adesão ao programa Pró-família, que visa promover a inclusão social de famílias pobres e vulneráveis, através das ações de transferência de renda com condicionalidades.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 70 famílias jauruenses serão beneficiadas pelo programa.

O prefeito Pedro Ferreira de Souza (PSD) elogiou a iniciativa do governo estadual e falou sobre a importância do programa para as famílias que receberão este apoio. “O programa é inovador, pioneiro e vai proporcionar a complementação de renda, atendimentos sociais e consequentemente, melhoria da qualidade de vida para as famílias da nossa cidade”.

A proposta do Governo do Estado consiste em desenvolver uma ampla Rede de Proteção, Vigilância, e de Direitos (RPVD), pautado em um modelo de gestão compartilhada, no qual se propõem a enfrentar aspectos multidimensionais da pobreza, garantindo, respectivamente, o acesso à renda, aos serviços sociais básicos e a ações de desenvolvimento das capacidades das famílias, para superação da condição de vulnerabilidade.

Por: Leandro Régis / Da Redação.