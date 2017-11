Jauru adere mobilização e promove mais uma edição da caminhada ‘Passos que Salvam’

Aconteceu em Jauru no último domingo (26), mais uma edição da caminhada ‘PASSOS QUE SALVAM’. Um evento que ter por finalidade, a conscientização contra o câncer infanto-juvenil em Jauru. O ponto de concentração foi na Avenida Padre Nazareno Lanciotti, saindo do Cruzeiro e com chegada na Prefeitura Municipal.

O evento tem como objetivo alertar pais, responsáveis e professores para que busquem conhecimento sobre as características de alguns sintomas, que muitas vezes são confundidos com doenças comuns da infância.

Criança com dores de cabeça, acompanhada de febres constantes precisa ser acompanhada.

NÃO SE ESQUEÇA!

O CÂNCER TEM CURA!!!

Por: Assessoria.