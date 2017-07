Jardim das Flores é contemplado com serviços de Lama Asfáltica

A Prefeitura de Conquista D’Oeste está desenvolvendo de forma simultânea através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, diversas obras no município. Entre elas está o serviço de Lama Asfáltica no bairro Jardim das Flores, conhecido como COHAB.

Segundo informou a prefeita Maria Lúcia (PP), a Lama Asfáltica foi adquirida graças a uma emenda do deputado estadual Dr. Leonardo (PSD).

Antes da aplicação do impermeabilizante, ruas e avenidas do residencial foram contempladas com o serviço de tapa buracos, que se estenderá por toda a cidade.

Na parte baixa da cidade, a prefeitura está pavimentando e valorizando a história do município. “Foi aqui que a nossa cidade nasceu e essa obra fará com que os moradores tenham mais qualidade de vida”, disse a prefeita Maria Lúcia durante vistoria dos trabalhos.

A construção dos banheiros públicos da Praça Municipal estão em fase final e segue acontecendo a todo vapor. Executada com recursos próprios do município, a obra foi licitada na gestão do prefeito interino, Odair Vargas (PP).

As estradas rurais do município também tem recebido cuidados especiais. Nesses últimos dois meses cerca de 200 km foram recuperados.