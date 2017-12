Jantar marca encerramento das atividades no Centro de Convivência da Pessoa Idosa em Jauru

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa de Jauru vem desenvolvendo uma série de eventos e atividades durante todo o ano de 2017. E ao findar mais um ano, essa data não poderia passar em branco.

No Centro de Convivência dos Idosos (CCI) foi realizado no mês de Dezembro o encerramento das atividades e o último baile do ano, como de costume foi realizado com sucesso, onde puderam partilhar de uma noite agradável de descontração e muita dança, além de uma tarde inteira de recreação e um delicioso jantar, com distribuição de presentes e sorteio de brindes.

A secretária de Assistência Social, Maria Aparecida (Cidinha), ressaltou a importância do trabalho desenvolvido com os idosos. “As palestras e dinâmicas realizadas pela psicóloga Sara Ferreira tem sido o grande diferencial da nossa Secretaria. Aqui eles participam das atividades laborais, fazem artesanatos, que além de decorarem suas casas ajudam na captação de renda dos idosos, e ainda sem esquecer, da alegria deles em aprender a escrever o próprio nome, com o projeto de alfabetização. Tudo isso nos motiva a continuar trabalhando”, ressalta Cidinha.

A secretária ainda agradece a parceria do deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB) e a Net Sys Informática por fornecerem os brindes sorteados nesta ocasião. “Essas parcerias são fundamentais para o andamento das nossas ações”, destaca a secretária.

Por: Assessoria de Imprensa da Prefeitura.