Inscrições para o Vestibular 2018/1 do IFMT começam sábado; Campus Pontes e Lacerda oferece 4 cursos superiores

Os estudantes interessados em cursar o ensino superior no Instituto Federal de Mato Grosso devem ficar atentos. As inscrições para processo seletivo 2018/1 (edital n.º 60/2017) começam no dia 2 de setembro (sábado) e se encerram no dia 2 de outubro deste ano. No Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste são oferecidos os cursos de Licenciatura em Física, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, no período noturno. São 20 vagas para cada.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o site da seleção (http://selecao.ifmt.edu.br ou no link http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=4085), preencher o formulário e imprimir o boleto com a taxa de inscrição, no valor de R$ 80. O pagamento deverá ser feito até o dia 16 de outubro deste ano, observado o horário de funcionamento bancário.

No dia 7 de novembro, o IFMT disponibilizará a confirmação dos inscritos, contendo nome, número da inscrição e local de realização das provas. A prova será realizada no dia 26 de novembro (domingo), das 13 às 17h30.

Isenção de pagamento da taxa de inscrição

O candidato poderá solicitar a isenção de pagamento de taxa de inscrição até a data de 2 de outubro, mas pré-requisitos devem ser atendidos, como: ter estudado todo o ensino médio na rede pública de ensino ou na rede particular com bolsa integral de estudos; comprovar renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; comprovar residência no Estado de Mato Grosso; e preencher o formulário de inscrição e questionário socioeconômico no site da seleção. A explicação dos procedimentos para solicitar a isenção constam no Edital 60/2017, item 3.

O IFMT divulgará no dia 10 de outubro a relação nominal dos candidatos que foram beneficiados com a isenção do pagamento da taxa de inscrição. O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido (não aceito) poderá pagar o boleto bancário no período previsto para efetivá-lo e aguardar a confirmação dos inscritos, conforme o edital.

O resultado do Vestibular 2018/1 será divulgado no site da Instituição no dia 8 de janeiro de 2018. A previsão das datas para matrículas dos candidatos aprovados em 1.ª chamada são: 11,12 e 15 a 18 de janeiro, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

Sobre a reserva de vagas

Em conformidade com legislação citada no edital nº 60/2017, o IFMT estabelece a reserva de vagas, de 50% em todos os cursos e turnos, para candidatos que tenham cursado Ensino Médio na Rede Pública de Ensino: Municipal, Estadual ou Federal, observadas as seguintes condições:

-50% das vagas reservadas a cotistas, serão destinadas a candidatos com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, isto é, R$1.405,50, das quais 62% serão preenchidas por candidatos que se declararem no ato da inscrição, Pretos, Pardos e Indígenas (P.P.I) e também por pessoas com deficiência. Já os 38% (trinta e oito por cento), serão destinados a candidatos concorrentes que não se autodeclararem, pretos, pardos ou indígenas (P.P.I).

-50% das vagas reservadas para cotistas serão destinadas para candidatos, independente da renda familiar, das quais 62% serão preenchidas por candidatos que se autodeclararem, no ato da inscrição, P.P.I e também por pessoas com deficiência (PcD) nos termos da legislação. Já os 38% serão destinados a concorrentes que não se autodeclararam P.P.I.