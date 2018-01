Inscrições para concurso da Educação estão abertas até 4ª para 4,7 mi vagas

As inscrições para o processo seletivo da secretaria de Educação de Cuiabá seguem abertas até a próxima quarta (10), com 4,7 mil vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva para serviço temporário em cargos de níveis médio e superior, com remunerações de até R$ 3,1 mil.

As vagas são para as funções de professor, técnico de nível superior, técnico de nutrição escolar (merendeira), técnico de multimeios didáticos, técnico em manutenção e infraestrutura (auxiliar de serviço gerais, vigilante e condutor de veículos), técnico em administração escolar, técnico em desenvolvimento infantil e cuidador de aluno com deficiência.

As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site Instituto Selecon, organizador. A taxa é de R$ 60 para as funções de nível médio e de R$ 70 para as de nível superior. Para os candidatos que tiverem alguma dúvida, o instituto montou postos de informações na prefeitura e na secretaria.

Os inscritos farão prova objetiva no dia 21. O resultado preliminar está previsto para o dia 25. O resultado final do concurso para os cargos de professor e Ttécnico de nível médio deve ser divulgado em 6 de fevereiro. Já os candidatos às vagas do cargo de técnico em nível superior, como engenheiro civil, elétrico, sanitarista e ambiental, gabinete do secretário e arquiteto, farão ainda a prova prática em 4 de março. Para estas funções, o resultado final está previsto para 29 de março. Mais informações nos telefones (65) 3645-6039 e (65) 3645-6599.

RD NEWS (Com Assessoria)