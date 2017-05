Inscrição do Enem termina amanhã

Termina amanhã às 23h59 as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, edição 2017. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, até a última terça-feira 82.550 se inscreveram para o exame em Mato Grosso. O número representa pouco mais de 50% do esperado que são 144 mil inscrições.

Em todo o Brasil cerca de 4,2 milhões já se candidataram para prestar o Exame, a expectativa segundo Inep, é de sete milhões. Dos estados com mais inscritos aparecem São Paulo (725.016), Minas Gerais (437.062), Bahia (309.315), Rio de janeiro (298.784), Ceará (255.497) e Pernambuco (241.987). As inscrições iniciaram no dia 08 deste mês.

Interessados em participar da prova devem preencher o formulário, apenas pela internet, até as 23h59 do dia 19. O endereço é www.enem.inep.gov.br/participante.

A taxa de inscrição é R$ 82. O valor tem de ser quitado até o dia 24 de maio, respeitados os horários de compensação bancária. O participante deve ter em mãos o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e preencher a data de nascimento. As informações serão cruzadas com dados da Receita Federal.

Se comparado ao total do ano passado, o número de candidatos deve diminuir este ano. Em Mato Grosso, no Enem 2016 teve as inscrições chegaram a 163 mil, a redução de candidatos é de mais de 10%. No Brasil a expectativa é de que sete milhões se inscrevam para o exame, no ano passado foram 9,2 milhões.