Ingressos para o show de Naiara Azevedo começam a ser vendidos na quinta-feira

Hoje (06/09) pela manhã, o presidente do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, Nilmar Miotto concedeu uma coletiva para falar sobre a venda de ingressos e esclarecer dúvidas sobre o mega show nacional com Naiara Azevedo, no dia 05 de novembro.

O primeiro lote de ingressos começa a ser vendido nesta quinta-feira (08/09), com preços a partir de R$ 30.00 (trinta reais). Garboo’s Center e Sindicato Rural são os pontos de venda.

De acordo com Nilmar, a expectativa para o evento é muito boa. “Está tudo definido para o grande show. O primeiro lote de ingressos já estará disponível nesta quinta-feira, tanto na Garboo’s quanto no Sindicato. O show vai acontecer na arena do parque de exposições e haverá um espaço determinado para cada tipo de ingresso”, disse o presidente do Sindicato.

O ingresso PISTA garante ao proprietário um lugar na arquibancada. O ingresso ÁREA VIP dá direito a um lugar mais privilegiado, sob um tablado que será montado na arena e muito próximo ao palco. Já o ingresso CAMAROTE garante vaga para até 10 pessoas no evento.

Aos 26 anos, Naiara Azevedo vive o ápice de sua carreira e comemora o lançamento do segundo DVD, com o tema ‘Totalmente Diferente’. Entre as canções de maior sucesso, destaque para ‘50 Reais’ e ‘Ex do Seu Atual’.

Confira a relação de preços por setor:

Pista: R$ 30.00;

Área Vip: R$ 40.00;

Camarotes: R$ 500.00 (com direito a 10 participantes).

Por: Leandro Régis