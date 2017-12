Indiavaí será palco da final do Campeonato Regional de Futsal neste sábado (16)

A decisão do feminino, será disputada em uma única partida, e ficou entre APEF x Gol de Ouro, ambas equipes de Pontes e Lacerda. “Até aqui está correndo tudo dentro do planejado, e estou muito satisfeito com a competição. Esse sucesso, tenho que agradecer todos os diretores da Lidersu, os dirigentes das equipes, os atletas, e principalmente os prefeitos que receberam muito bem os jogos do nosso campeonato. A todos, o meu muito obrigado”, salientou o desportista Edson Justino dos Reis, Presidente da Liga.Programação da final, no sábado (16), em Indiavaí, tem início as 19h30. As 20h, tem bola rolando pela decisão do feminino, entre APEF x Gol de Ouro, num duelo entre lacerdenses. Já as 20h, será a decisão do masculino, com ACISE/Indiavaí x Figueirópolis.

A equipe campeã, no feminino, receberá R$ 4,000.00, troféu e medalhas. Vice-campeã: R$ 2,000.00, troféu e medalhas. No masculino, a equipe campeã receberá R$ 10,000.00, troféu e medalhas. Vice-campeã: R$ 4,000.00, troféu e medalhas.