Incêndio em vegetação preocupa moradores do Jardim Novo Horizonte, em Pontes e Lacerda

Um pequeno incêndio está acontecendo na seca vegetação da Serra do Patrimônio e tem preocupado moradores do bairro Novo Horizonte, em Pontes e Lacerda.

Devido à intensidade do vento, do clima quente e da vegetação seca, as chamas estão se alastrando rapidamente para as áreas residenciais, próximas ao Parque de Exposições.

Os moradores se mobilizam e afirmam solicitar auxílio do Corpo de Bombeiros em caso de progressão das chamas.

O Corpo de Bombeiros informou que nesses casos é feito um acompanhamento da situação e, em caso de aumento da proporção do incêndio ou se as chamas se espalharem e colocarem em risco uma área habitada, as equipes são enviadas imediatamente para combater o fogo.