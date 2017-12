Igreja Adventista realiza ação social em Pontes e Lacerda

Na manhã de domingo (03/12), a Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu em Pontes e Lacerda mais uma edição da Ação Social Adventista (ASA). O evento foi fechado para um total de 20 famílias carentes da comunidade, além de integrantes do projeto Casa Lar, e crianças do LAC (Lar de Apoio á Criança).

Houve distribuição de cestas básicas e roupas usadas, cortes de cabelo e atendimentos de saúde, como teste de glicemia, teste de HIV e aferição de pressão arterial. Para as crianças teve sorteio de brindes, pula pula, e distribuição de pipoca, picolé e algodão doce. Para encerrar, um grandioso almoço foi servido a todos os participantes.

A diretora da Agência Adventista de Recursos Assistenciais (ADRA), Lúcia Brancher falou sobre a iniciativa realizada para contemplar todas aquelas famílias que foram acompanhadas pela instituição ao longo do ano.

Presente em mais de 130 países, a ADRA executa projetos de desenvolvimento comunitário e de assistência humanitária sem qualquer distinção política, racial, religiosa, de idade, sexo ou etnia.

Por: Leandro Régis / Da Redação.