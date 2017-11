IFMT promove 1º Circuito de Arte Fronteira Oeste em Pontes e Lacerda

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste promoverá o 1º Circuito de Arte Fronteira Oeste, entre os dias 5 e 8 de dezembro, com o tema: Arte na (A) Diversidade. O objetivo será dar divulgação aos trabalhos artísticos culturais locais desenvolvidos pelos estudantes da região, bem como por parceiros da comunidade.

O circuito contemplará as diversas manifestações artísticas, as exposições de trabalhos de literatura (poemas , crônicas), de artes visuais como desenho e fotografias que estarão à mostra para comunidade, além da semana de realização do Circuito de Arte.

As inscrições de trabalhos de artes visuais, fotografia, vídeos e música estão abertas e podem ser feitas, sem custo, pelo e-mail: circuito.arte@plc.ifmt.edu.br

Veja a programação

1º. Circuito de Arte e Cultura-IFMT

05/12 Mostra de Audiovisual

19:00 No auditório do IFMT

06/12 Mostra de Artes Cênicas (auditório do IFMT)

19:00 Sou Negr@ – Cia Fuzarca (IFMT)

20:00 Será hoje dia de Morcego? (IFMT)

07/12 Mostra de Artes Cênicas (auditório do IFMT)

15:30 Festival IF de Cenas Curtas (IFMT/Cáceres)

19:00 Do Lobo que era Bobo (CRAS )

20:00 Por um Acaso um Carteiro (E.E. Dormevil Faria )

08/12 Mostra de Dança e Música

19:00 Maculelê Grupo Abada e IFMT

19:30 Grupo de Siriri Filhos da Terra

Mostra de Música

20:00 Grupo de Percussão Afoxé do Oeste

20:30 Apresentação de músicas autorais.

21:30 Encerramento

Por: Weverton Correa | Assessoria de Comunicação.