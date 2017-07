IFMT Pontes e Lacerda tem 175 vagas para o ensino médio integrado a cursos técnicos gratuitos

As inscrições para o Processo Seletivo 2018/1 (edital nº 59/2017) do Instituto Federal de Mato Grosso começam nesta segunda-feira (10) e podem ser feitas até 8 de outubro, exclusivamente pelo site http://selecao.ifmt.edu.br/ . São 2.985 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, distribuídas em 19 campi e 2 núcleos avançados. A taxa é de R$ 40 e a prova será aplicada no dia 29 de outubro.

Para o Campus de Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste são 175 vagas para os cursos técnicos em informática, administração e controle ambiental.

As provas podem ser realizadas em 22 cidades do estado de Mato Grosso, dentre as quais o candidato deverá optar no ato da inscrição. Serão 20 questões na disciplina de língua portuguesa e 20 de matemática. A divulgação dos locais de realização da prova (nome do estabelecimento, endereço e sala) será divulgado na listagem a ser publicada no dia 19 de outubro.

O resultado do Processo Seletivo será publicado no dia 11 de dezembro deste ano no site do seletivo, sendo cinco listas, contendo 50%, por curso e turno, dos candidatos da listagem geral que foram aprovados no processo seletivo; nas outras quatro listas, constarão os nomes dos candidatos aprovados que se inscreveram como cotistas, por curso e turno.

O período de matrículas para os candidatos aprovados em primeira chamada será de 8 a 12 de janeiro de 2018, na Secretaria Geral de Documentação Escolar do Campus para o qual o candidato se inscreveu. A segunda chamada será divulgada no dia 18 de janeiro e o período de matrículas é previsto para o período entre 23 e 26 do mesmo mês. Caso seja necessário, mas chamadas serão realizadas, sempre publicadas no site da Instituição.

Isenção de pagamento da taxa de inscrição

Os candidatos interessados poderão solicitar a isenção de pagamento de taxa de inscrição, no período de 10 a 20 de julho deste ano. Ao solicitar a isenção, é necessário atender aos pré-requisitos: ter estudado todo o ensino fundamental rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal); não ter estudado na rede particular, a não ser como beneficiado por bolsa integral de estudos; comprovar residência em Mato Grosso; comprovar renda familiar não superior a 2 (dois) salários-mínimos e preencher o formulário de inscrição e questionário socioeconômico no site da Seleção. Após realizar sua inscrição no site, o candidato à isenção deverá protocolar (entregar) os documentos comprobatórios requisitados no Edital, no Campus para o qual se inscreveu.

Sobre a reserva de vagas

Em conformidade com legislação citada no edital nº 59/2017, o IFMT estabelece a reserva de vagas, de 50% (cinquenta por cento) em todos os cursos e turnos, para candidatos que tenham cursado Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino: Municipal, Estadual ou Federal, observadas as seguintes condições:

50% das vagas reservadas a cotistas serão destinadas a candidatos com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, isto é, R$1.405,50 (mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), das quais 62% (sessenta e dois por cento) serão preenchidas por candidatos que se declararem no ato da inscrição, Pretos, Pardos e Indígenas (P.P.I) e também por pessoas com deficiência. Já os 38% (trinta e oito por cento), serão destinados a candidatos concorrentes que não se autodeclararem, pretos, pardos ou indígenas (P.P.I).

50% das vagas reservadas para cotistas serão destinadas para candidatos com renda familiar bruta superior a 1,5 salários mínimo per capita, isto é, R$1.405,50 (mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), das quais 62% (sessenta e dois por cento), serão preenchidas por candidatos que se autodeclararem, no ato da inscrição, pretos, pardos e indígenas (P.P.I) e também por pessoas com deficiência. Já os 38% (trinta e oito por cento) serão destinados a concorrentes que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas (P.P.I).

Por: Weverton Correa/Assessoria de Comunicação.