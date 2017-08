IFMT Pontes e Lacerda realiza curso gratuito de Libras

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste abre a partir desta segunda-feira (28) até dia 31, as inscrições para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Elas poderão ser feitas na própria instituição, no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), das 7h às 12h. Será necessário apresentar cópia do RG e também do comprovante de residência. As aulas começarão dia 14 de setembro e ocorrerão todas as quintas-feiras, das 8h às 11h.

No curso serão ministrados conteúdos básicos, vocabulários que ajudarão na comunicação com pessoas que tem essa necessidade especial. “Libras é a segunda língua oficial no Brasil. É de suma importância a difusão para a comunicação entre os surdos e ouvintes para facilitar a inclusão em todos os setores, sendo públicos e privados”, explicou a intérprete de Libras, Karla Santana.

O curso terá duração de 60 horas e certificação.

Por: Assessoria.