IFMT-Pontes e Lacerda promove X Semana da Consciência Negra

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste promoverá a X Semana da Consciência Negra, nos dias 23, 24 e 25 de novembro. Nesta edição o tema será “Respeitar as Diferenças – Uma Atitude Diária”. Pesquisadores, professores e estudantes debaterão e refletirão sobre práticas de tolerância e intolerância racial, respeito à diversidade religiosa, desafios da educação para as relações étnico raciais, entre outros temas.

A programação contará com palestras, mesas redondas, rodas de conversas, oficinas, minicursos e apresentações culturais. Os participantes ainda terão a oportunidade de aprender sobre a cultura africana por meio do I Torneio de Jogos Africanos. Para o encerramento é prevista a realização da I Feira Cultural Afro-brasileiro do IFMT.

As atividades serão gratuitas e as inscrições poderão ser realizadas até dia 21 de novembro pelo site: www.even3.com.br/SCN2017. O evento será aberto a comunidade e mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: xsemanadaconsciencianegra@gmail.com.

Por: Weverton Correa | Assessoria de Comunicação.