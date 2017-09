IFMT- Pontes e Lacerda promove Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão em outubro

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste realizará de 18 a 21 de outubro a VI Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fronteira (Jepex), com enfoque na divulgação de atividades científicas, extensionistas e de ensino. O tema deste ano será “Ciência, Cultura e Pluralidade: Desafios na Construção do Conhecimento Científico e Tecnológico” e será abordado em todas atividades previstas. O evento será aberto a toda comunidade e visará a integração das modalidades de ensino ofertadas no Instituto, bem como de outras instituições.

A Jepex terá 57 atividades divididas em 40 minicursos, 17 mesas redondas, um encontro de egressos do ensino superior, apresentações orais e em pôsteres de resumos simples submetidos e aprovados, programação cultural, concurso e amostra de fotografia. Haverá ainda outras atividades como a Feira Solidária, que será realizada no dia 21 de outubro. Todas as ações possuem número limite de vagas.

As inscrições são limitadas e já estão abertas no site https://www.even3.com.br/evento/login?evento=VIJPEPEXdafronteira, sem custo. Após a realização da inscrição, o participante deverá se inscrever nas atividades que quer participar, como também poderá submeter seu resumo simples direto na plataforma. A programação dos minicursos e mesas redondas disponível pode ser conferida no site http://jepex.plc.ifmt.edu.br/?page_id=34.

Palestra de abertura- Será realizada pelo Pró-reitor de Ensino do IFMT, Carlos André de Oliveira Câmara, que abordará o tema da Jepex. A trajetória acadêmica dele é composta pela graduação em Ciências da Informação – Bibliotecomia (UFRN), Especialização em Gestão de Pessoas (FACUSUL/CESUR) e Didática e Metodologia do Ensino Superior (FACSUL/CESUR), além de Mestrado em Educação (PPGE-UFMT).

As experiências dele são voltadas à área da Ciência da Informação, com ênfase em Bibliotecomia e Documentação, principalmente nos seguintes temas: desempenho profissional, gerenciamento de pessoas, desenvolvimento pessoal, bibliotecas universitárias e intervenção social. Carlos ainda atua também com consultoria em organização da informação, além de ampla experiência em gestão institucional, onde exerceu o cargo de diretor-geral no Campus do IFMT-Sorriso.

Jepex- O evento já é tradicional no Campus. Acadêmico e multidisciplinar, fomenta novos conhecimentos, debate questões relativas à pesquisa e atividades de extensão e inovação. Possibilita ainda mais o despertar acadêmico aos participantes e a divulgação científica.

Por: Assessoria.