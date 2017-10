IFMT-Pontes e Lacerda promove 1ºEncontro de Egressos dos Cursos Superiores

A troca de experiência, a realidade após a conclusão do ensino superior e as expectativas para o futuro. Esses foram alguns dos temas discutidos no 1º Encontro de Egressos do Ensino Superior do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste, promovido no auditório da Instituição, na última sexta-feira (20). O evento foi aberto aos concluintes dos cursos de Licenciatura em Física, Eletrotécnica Industrial, Rede de Computadores e Comércio Exterior.

José Wilson Flauzino, que concluiu o curso de Redes de Computadores em 2016 e atualmente dá aulas no Campus do Instituto Federal, se disse realizado profissionalmente. “É interessante ocorrer esse tipo de encontro, até para falarmos das dificuldades que tivemos no curso e também das oportunidades. No mesmo ano em que concluí, comecei dar aulas no IF, na minha área de formação e no Campus onde estudei, o de Pontes e Lacerda. Professores que deram aula para mim se tornaram colegas de trabalho”.

Já Francisco Filho é egresso dos cursos de Licenciatura em Física e também de Eletrotécnica Industrial. Atualmente é pequeno empresário, mas também leciona. “Participar desse encontro foi uma experiência boa, gratificante. É satisfatório reencontrar colegas e professores. Não segui carreira na docência, mas quando há oportunidade ministro aulas em cursinhos particulares e também em uma escola estadual”.

Para o diretor-geral do Campus, professor doutor Stefano Teixeira Silva, o encontro também é uma oportunidade para avaliar a qualidade do ensino oferecido pela Instituição. “Temos uma série de alunos que concluíram cursos e que entraram no mercado de trabalho. Então, precisamos fazer o mapeamento deles e trazê-los à Instituição para que contem suas experiências. Esse evento é importante também para que possamos detectar sobre a qualidade da formação que temos oferecido e se possível trazê-los de volta para fazerem outros cursos, como pós-graduação na área de formação deles”, finalizou.

O encontro fez parte da programação da VI Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fronteira (Jepex), promovida pelo Campus do IFMT, entre os dias 18 e 21 deste mês. Foram ao todo 57 atividades, divididas em 40 minicursos, 17 mesas redondas, um encontro de egressos do ensino superior, apresentações orais e em pôsteres de resumos simples submetidos e aprovados, programação cultural, concurso e amostra de fotografia. Houve ainda outras atividades como a Feira Solidária.

Por: Weverton Correa / Assessoria de Comunicação.

Foto: Cleiton Caique Ferreira.