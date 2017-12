IFMT-Pontes e Lacerda: matrículas para aprovados no Ensino Médio Integrado começarão dia 18 de dezembro

As matrículas para os aprovados para o Ensino Médio Integrado (Edital n.º059/2017) no Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste começarão a partir da semana que vem. Conforme o edital retificador nº 02, o processo poderá ser feito nos dias 18, 19, 20, 21, 22 e 27, 28, 29 de dezembro de 2017 e ainda nos dias 3, 4, 5 e 8, 9, 10 de janeiro de 2018, na Secretaria Escolar. A documentação necessária é descrita no edital, que poderá ser acessado nos links: – http://selecao.ifmt.edu.br/ e – http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=3925 , bem como a relação das listas dos aprovados.

A segunda chamada será divulgada no dia 18 de janeiro de 2018 e as matrículas estão previstas para o período entre 22 e 26 de janeiro de 2018. Caso seja necessário, mais chamadas serão realizadas, sempre publicadas no site da Instituição.

A prova do Seletivo foi realizada no último dia 29 de outubro. Para o Campus de Pontes e Lacerda- Fronteira Oesteforam ofertadas 175 vagas para os cursos técnicos em informática, administração e controle ambiental.

Por: Weverton Correa | Assessoria de Comunicação.