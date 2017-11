IFMT-Pontes e Lacerda: inscrições para pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática serão encerradas dia 6

O prazo para as inscrições no processo seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Nível de Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (edital n.º011/2017), gratuito, oferecido pelo Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste será encerrado na próxima segunda-feira (6 de novembro). A seleção será por análise de currículo e entrevista. Os interessados devem protocolar, no Campus, das 8h às 17h, a documentação exigida pelo edital e a ficha de inscrição preenchida (ambos anexos). Não é cobrada taxa. 40 vagas são oferecidas para ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2017. A carga total é de 420 horas.

De acordo com o edital, o público-alvo são professores que atuam ou atuarão no ensino de Física, Química, Biologia e Matemática, portadores de diploma de graduação/licenciatura, preferencialmente os que estão atuando em sala de aula nas áreas de formação do curso. Também pode se inscrever quem está em fase de conclusão (último semestre) de Curso de Licenciatura que ofereça diploma nas áreas abrangidas.

A relação dos candidatos aprovados e classificados será divulgada no dia 23 de novembro, em caráter preliminar, e no dia 27 de novembro, em caráter definitivo, através do endereço eletrônico www.plc.ifmt.edu.br. O início das aulas se dará conforme calendário acadêmico do Curso para o ano letivo de 2017, definido pelo Campus e divulgado na ocasião da matrícula.

Por: Weverton Correa | Assessoria de Comunicação.