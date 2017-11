IFMT-Pontes e Lacerda: inscrições para o curso técnico subsequente de Química terminam segunda (13/11)

As inscrições para o seletivo do Curso Técnico Subsequente de Química (para quem já terminou o Ensino Médio), do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste poderão ser feitas até a próxima segunda-feira (13). Os interessados deverão acessar o site http://selecao.ifmt.edu.br/ ou diretamente o linkhttp://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=4195. A taxa é de R$ 50. São 35 vagas para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2018.

Entre os requisitos para a inscrição é necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula. O candidato também deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário e do questionário socioeconômico, que tem por objetivo a obtenção do perfil dele, a fim de subsidiar as políticas institucionais do IFMT e não terá interferência na classificação dos concorrentes.

No dia 22 de novembro o IFMT disponibilizará aos candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido, o turno e o local de realização da prova, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/.

O IFMT oferecerá o benefício de isenção da taxa de inscrição, correspondente a 30% (trinta por cento) das vagas dos cursos, aos candidatos que preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos:

.Ter estudado do 1o ao 3o/4o anos do Ensino Médio (2o Grau) na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal) e/ou ter estudado na rede particular de ensino do 1o ao 3o/4o anos do ensino médio, como beneficiário de bolsa integral de estudos;

.Comprovar renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

.Comprovar residência no estado de Mato Grosso;

.Preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição e do questionário socioeconômico.

Os locais das provas serão divulgados na listagem a ser publicada no dia 22 de novembro. O Exame de Seleção 2018/1 ocorrerá no dia 3 de dezembro, das 14 às 17h30. A prova constará de 7 provas objetivas totalizando 45 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa; 10 de Matemática; 5 de Física; 5 de Química; 5 de História; 5 de Geografia e 5 de Biologia.

O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia 4 de dezembro de 2017, no site do IFMT. No dia 10 de janeiro de 2018, serão divulgadas, cinco listas, contendo 50% por curso e turno, dos candidatos da listagem geral que foram aprovados no processo seletivo; nas outras quatro listas, constarão os nomes dos candidatos aprovados que se inscreveram como cotistas, por curso e turno.

Por: Weverton Correa / Assessoria.