IFMT Pontes e Lacerda abre inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol básicos

As inscrições para os cursos gratuitos de inglês e espanhol básicos, promovidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste poderão ser feitas até dia 5 de setembro, na Coordenação de Cursos Integrados ao Ensino Médio, das 14h às 16h. O projeto é aberto à comunidade, alunos e servidores do Instituto e não é cobrada taxa. Serão formadas quatro turmas com 30 vagas cada.

Conforme o cronograma, as aulas começarão dia 6 de setembro. As aulas de inglês acontecerão às quartas-feiras, das 9h às 10h30; das 15h às 16h30 e das 17h30 às 19h. Já as aulas de espanhol serão ministradas às sextas-feiras, das 9h às 10h30.

Professora de inglês e embaixadora das relações internacionais do Campus, Rita de Cássia dos Santos Penteado explicou que as aulas “terminarão em dezembro com continuidade no ano seguinte visando uma progressão do nível”.

O IFMT está localizado na Rodovia MT-473, s/n.