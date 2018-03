IFMT abre inscrições para curso intermediário de Libras em Pontes e Lacerda

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste abriu nesta segunda-feira (12), as inscrições para o curso intermediário da Língua Brasileira de Sinais (Libras), gratuito. Os interessados devem comparecer ao Setor de Protocolo do Campus até dia 16, apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. Não é cobrada taxa, mas é pré-requisito ter certificado do curso básico (se for de outra instituição será avaliado). São disponibilizadas 35 vagas.

O curso intermediário tem carga de 60 horas e as aulas acontecerão a partir do dia 22, às quintas-feiras, das 19h às 22h. Serão ministrados conteúdos intermediários relacionados ao vocabulário, que ajudarão na comunicação com pessoas que tem essa necessidade especial.

A Libras foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil pela lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, sendo meio legal de comunicação e expressão, além de outros recursos a ela associados. Tem natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria e constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos.

